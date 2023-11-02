شكرا لقرائتكم خبر عن «تابي».. يونيكورن من دبي بـ 1.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

جمعت شركة تابي 200 مليون دولار في جولة تمويل، ما أدى إلى رفع قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار قبل الإدراج المخطط له في المملكة العربية السعودية.

و«تابي» شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، مقرها مبنى «In5 Tech.» في دبي. وتقدم شركة التكنولوجيا المالية للمستهلكين فرصاً للدفع مقابل مشترياتهم الإلكترونية وغير الإلكترونية، إما على شكل دفعة واحدة أو على شكل أقساط متعددة وذلك في وقت لاحق من عملية الشراء.

وقالت «تابي»، في بيان لها إن جولة السلسلة D قادتها «ويلينغتون مانجمنت» وبمشاركة كلٍ من بلوبوول كابيتال والمستثمرين الحالين وهم: «الشركة السعودية إس تي في»، «مبادلة إنفستمنت كابيتال»، «باي بال فينتشرز»، «آربور فينتشرز».

وبالتمويل الأخير أصبحت «تابي»، شركة اشترِ الآن وادفع لاحقاً، أول شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج يتجاوز رأسمالها المليار دولار، أي من شركات «اليونيكورن» وتزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتباراً من يناير.

وعلى المستوى الإقليمي تعمل الشركة في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، وتتنافس مع شركات من بينها «تمارا». ولديها 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30,000 علامة تجارية.

وتتأهب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية.