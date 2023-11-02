شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب يلمع بدعم من تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، ووسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل إلى نهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1991.80 دولار.

انتهاء رفع أسعار الفائدة

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الدعم من فكرة أن بنك الاحتياطي الاتحادي يبدو كأنه يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى".

وأبقى الاحتياطي أمس الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5%، كما هبطت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 926.08 دولار، وصعد البلاديوم 1% إلى 1114.02 دولار.