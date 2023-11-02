شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار» تستعدّ لتقديم احتفالات رأس السنة لعام 2024 بطريقة غير مسبوقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت شركة «إعمار العقارية» احتفالاتها الشهيرة برأس السنة في دبي هذا العام، وذلك من خلال مهرجان غير مسبوق من المشاهد والعروض المبهرة.

حيث تتميز الشركة بتقديم عروض في وسط دبي، تجمع بين الألعاب النارية والليزر والموسيقى والضوء عاماً تلو الآخر، وهذا العام، تَعِد احتفالات إعمار برأس السنة بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً من أي وقت مضى.

وأوضحت الشركة: سوف يُتاح للزوار التوجّه إلى قلب وسط مدينة دبي والاستمتاع بتجربة حصرية من خلال ميزة «احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك» هذه السنة.

فمع العلم أن احتفالات إعمار برأس السنة ستظلّ متاحة للجميع مجاناً وبلا مقابل؛ إلا أن هذه الميزة الجديدة المدفوعة متاحة لكلّ من يرغبون في خوض تجربة مشاهدة العروض والاحتفالات بصورة مختلفة.

إذ سيتمكّن حاملو تذاكر احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك من الحصول على مكان بارز في حديقة البرج بمواجهة برج خليفة مباشرة لمشاهدة الألعاب النارية، وكذلك الاستمتاع بعروض الليزر والموسيقى والصوت، بعيداً عن الصخب والزحام المعتادين. ولإضفاء مزيد من التميّز على الاحتفال، سيستمتع الحضور بخدمات الطعام والشراب وبترفيه مباشر قبل بدء الاحتفالات، والتي أعِدّت خصيصاً لهذه المناسبة.

موسيقى «أوبرا»

وتبدأ سهرة الاحتفالات برأس السنة على أنغام فرقة دبي أوبرا الكبرى وهي تعزف الألحان النابضة بالإيقاعات الساحرة، يليها أداء للفنان الحائز جائزة الغرامي، فانتاستيك نيغريتو. ومع اقتراب العدّ التنازلي لمنتصف الليل، سينتقل الضيوف إلى ممشى دبي أوبرا، البروميناد، حيث سيشاهدون احتفالات إعمار برأس السنة مباشرة مع عرض برج خليفة. وتستمرّ احتفالات دبي أوبرا حتى الساعات الأولى من الصباح على إيقاع أغنيات وموسيقى DJ Slim.

ويوفر مرصد «سكاي فيوز» الذي يوفّر للضيوف منظراً استثنائياً لاحتفالات إعمار برأس السنة وعروض الألعاب النارية المبهرة من برج خليفة وعرض الأضواء الساطعة والموسيقى.

إعادة تعريف

وقال متحدّث باسم إعمار: «في ما يتعلّق باحتفالات إعمار برأس السنة فإن نهجنا لا يقوم على تكرار احتفالاتنا السابقة، بل نرنو كلّ عام إلى إعادة تعريفها بشكل أفضل. وإطلاق تجربة المُشاهَدَة الحصرية في برج بارك يعكس التزامنا بمنح جمهورنا لحظات لا تُنسى. وبينما لا يزال برج خليفة القلب النابض لاحتفالاتنا، فنحن سعداء بتقديم تجارب متنوّعة تكمل روعة المناسبة بدءاً من خيارات مطاعم إعمار للضيافة في وسط مدينة دبي، وإلى مناظر سكاي فيوز الخلابة، وعروض دبي أوبرا المذهلة. فهو بالفعل ليس مجرّد احتفال، بل هو تعبير عن مكانة دبي، وتجسيد لتألّقها، وتطلّعاتها نحو المستقبل».

ونوه المتحدث باسم الشركة، بأن حاملي التذاكر الحصرية لاحتفال رأس السنة في إعمار بموقع المشاهدة في برج بارك، يتوجّب عليهم استلام شاراتهم من دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول بتاريخ 26 حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وضرورة إبراز الشارة للوصول إلى منطقة برج بارك، ما يضمن تجربة سلسة للجميع.