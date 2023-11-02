شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تتسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطار «سخيبول» الهولندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم.) الخميس، عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار سخيبول في أمستردام، إذ يتوقع أن تضرب العاصفة سيران هولندا برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت الشركة وهي الذراع الهولندية لخطوط «أير فرانس كيه.إل.إم. الفرنسية»: «قررنا إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية من وإلى مطار سخيبول اعتباراً من الظهيرة وحتى نهاية اليوم».

(رويترز)