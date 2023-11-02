شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تتكبد خسائر 2.88 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خسارة تقدر بنحو 2.88 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بأرباح 1.84 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إنه توجد خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة (سابك) في الشركة الة للحديد والصلب (حديد) التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال . علماً أن هذه الصفقة سوف تُمَكِّن شركة (سابك) من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، للحفاظ على قدرتها التنافسية القيادية وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيماويات.

زيادة حجم المبيعات

أضافت أن بفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.64 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض قدره 67%.

وأرجعت الشركة ذلك إلى الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 7.3 مليار ريال بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، إضافة إلى انخفاض حصة شركة (سابك) في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال ، والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

وأوضحت أن من ضمن الأسباب: تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

وحققت الشركة صافي خسارة بمقدار 2.88 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بصافي ربح مقداره 1.18 مليار ريال في الربع السابق.

وبفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الحالي من عملياتها المستمرة. وقد حققت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة بمقدار 1.45 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض قدره 63%.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب وهي: انخفاض حصة شركة (سابك) في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 669 مليون ريال ، الذي يُعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع، وتسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

وحققت الشركة صافي خسارة بمقدار 1.04 مليار ريال في الفترة الحالية مقارنة بصافي ربح مقداره 16.24 مليار ريال بنفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة قدره 2.78 مليار ريال في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والبالغ 15.44 مليار ريال بانخفاض قدره 82%.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 37 مليار ريال، وانخفاض حصة شركة) سابك (في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 3.64 مليار ريال ، والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.