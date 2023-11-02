شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أكوا باور» إلى 398 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أكوا باور صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 397.940 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 16.5%، مقارنة بـ 341.704 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح العائد إلى الشركاء في الشركة الأم للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 بشكل رئيسي إلى: ارتفاع الايرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.

إيرادات التشغيل والصيانة

قالت الشركة إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى: زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، مساهمة المشروعات الجديدة، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022 ، كذلك ارتفاع رسوم خدمات إدارة التطوير والبناء ومبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال في الشركات التابعة للمجموعة.

وأضافت: قابل ذلك جزئيا: زيادة في تكلفة التطوير والمخصص و الشطب، ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة، وانخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وأوضحت أن قابل هذه الارتفاعات جزئياً زيادة المصروفات التمويلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الدين، بما في ذلك إصدار الشريحة الثانية من الصكوك ، وإعادة تمويل واحدة من الشركات التابعة بالإضافة إلى زيادة التكاليف التمويلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح العائد إلى الشركاء في الشركة الأم للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 بشكل رئيسي إلى: ارتفاع مصروف الزكاة و ضريبة الدخل والمصروفات التمويلية والذي قابلها جزئياً زيادة في الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة و المصروفات الأخرى بالاضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح من العمليات المستمرة وزيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى والذي قابلها ايضاً بشكل جزئي انخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة و الضريبة، وزيادة تكلفة التطوير والمخصص و الشطب ، وارتفاع المصروفات العمومية و الادارية للشركة.

وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الربح العائد إلى الشركاء في الشركة الأم للتسعة أشهر الأولى عام 2023 مقارنة للتسعة أشهر الأولى من عام 2022 يعود إلى ارتفاع الايرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.

وتابعت: يعود ذلك بشكل رئيسي إلى: زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات أعمال التشغيل في فترات سابقة ، مساهمة المشروعات الجديدة ، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022.

وأفادت بأن قابل ذلك جزئيا: زيادة تكلفة التطوير و المخصص و الشطب ، ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة، وانخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وقابل هذه الارتفاعات جزئياً زيادة المصروفات التمويلية، ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الدين، بما في ذلك إصدار الشريحة الثانية من الصكوك، وإعادة تمويل واحدة من الشركات التابعة بالإضافة إلى زيادة التكاليف التمويلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.