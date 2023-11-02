شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمريكانا» ترتفع إلى 307.2 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي)، صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 307.238 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 9.9% ، مقارنة بـ 279.563 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 9.9٪ خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع المماثل من عام 2022 إلى نمو الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية.

التكيف مع التأثير السلبي

ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% % بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بحوالي 32.5 مليون ريال (8.7 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

ويعود الانخفاض في صافي الربح بالربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من 2023 إلى موسمية حلول العيدين خلال الربع السابق مقرونا بالزيادة في نفقات البيع و التسويق خلال الربع الحالي مدفوعة بارتفاع تكاليف الموظفين والتوصيل إلى المنازل المرتبطة بافتتاح المتاجر الجديدة.

وفي الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كان نمو صافي الربح مدفوعًا بنمو الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية بالإضافة إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة SAR93.4 مليون (24.9 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت إن صافي الربحنما على الرغم من ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالافتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة البالغة SAR24.5 مليون (6.5 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحوالي SAR37.6 مليون (10.0 مليون دولار).