شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليون ريال.. أرباح «تكافل الراجحي» في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) صافي ربح قبل الزكاة في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 84.115 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 50.7%، مقارنة بـ 55.820 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة الانخفاض في صافي نتيجة خدمات التامين بمبلغ 10,234 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 21,963 مليون ريال.

ارتفاع صافي نتائج التأمين

أضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في صافي نتائج التأمين المالية بمبلغ 16,195 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 365.9٪، فيما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 1,013,123 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنمو قدره 123.8%.

وأوضحت أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق جاء نتيجة الانخفاض في صافي نتيجة خدمات التامين قابله ارتفاع في صافي إيرادات الاستثمار وصافي نتائج التمويل.

وأوضحت أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ارتفعت بمبلغ 576,971 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 46.0٪.

وأفادت بأن الارتفاع في صافي الربح في الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (9 أشهر) جاء نتيجة إلى زيادة في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 240,942 مليون ريال بنسبة 530.7%.

ويعود التحسن إلى ارتفاع صافي نتيجة خدمات التامين قبل عقود إعادة التكافل، وارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 46,378 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 71.9٪.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 1,718,987 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 66.8٪.