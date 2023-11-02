شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «هرفي للأغذية» إلى 11 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة هرفي للخدمات الغذائية صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 11.040 مليون ريال، منخفضا بنسبة 44.4%، مقارنة بـ 19.855 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بصافي الربح للربع المماثل من عام 2022 يعود إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المبيعات، على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض المصاريف التمويلية.

ووفقا للشركة يعود سبب زيادة صافي الربح للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بصافي الربح للربع السابق إلى زيادة المبيعات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي ربح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بصافى ربح الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة.