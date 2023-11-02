شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أنابيب السعودية» تقفز 126% إلى 37.9 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن تحقيق صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 37.9 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 125.9%، مقارنة بـ 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع صافي الربح يعودي إلى زيادة الربح الإجمالي إلى 63.54 مليون ريال في الربع الثالث 2023م من 30.36 مليون ريال في الربع الثالث 2022م، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج الشركة العالمية للأنابيب وتحسن المزيج البيعي.

زيادة الإيرادات الأخرى

أضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى إلى 5.21 مليون ريال في الربع الثالث 2023م من 0.67 مليون ريال في الربع الثالث 2022م، إضافة إلى عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1.58 مليون ريال في الربع الثالث 2023 مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بلغ (0.17) مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتابعت: "كان مقابل هذه التغيرات الايجابية تسجيل ارتفاع في المصاريف التمويلية إلى 14.46 مليون ريال في الربع الثالث 2023م من 3.93 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع المصاريف الإدارية إلى 11.87 مليون ريال من 5.58 مليون ريال، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 5.91 مليون ريال من 4.27 مليون ريال في فترة المقارنة.

ويعود الارتفاع في المصاريف المذكورة بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج العالمية للأنابيب.

وتمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء.

وسجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 69.43 مليون ريال في الربع الثالث 2023م مقارنه بـ 31.85 مليون ريال في الربع المماثل من 2022م، فيما سجلت تدفق نقدي حر سالب بلغ (3.37) مليون ريال في الربع الثالث 2023م مقارنة بـ (112.39) مليون ريال في الربع الثالث 2022م.

وارتفع صافي الدين إلى 548.75 مليون ريال في نهاية الربع الثالث 2023م من 213.79 مليون ريال في نهاية الربع الثالث 2022م، وذلك نتيجة لتوحيد المركز المالي للعالمية للأنابيب .