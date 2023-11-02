شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 2-11-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2-11-2023، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 32.49 جنيه للشراء، 32.70 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 37.32 جنيه للشراء، 37.62 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 98.87 جنيها للشراء، و99.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.