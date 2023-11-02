شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي التركي»: تراجع التضخم سيبدأ في النصف الثاني من 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان الخميس، إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان: أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.

(رويترز)