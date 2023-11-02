شكرا لقرائتكم خبر عن العمل المناخي على رأس طاولة الحوار في «منتدى دبي للأعمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحب «منتدى دبي للأعمال» بالمئات من صناع التغيير والخبراء المرموقين من حول العالم، ليشاركوا في مجموعة من اللجان وجلسات النقاش الرفيعة المستوى من أجل تحديد أنجع سبل العمل وتحقيق الأهداف، وقدم منصة ممتازة للتحاور وتعزيز الشراكات المؤثرة التي سترسم مساراً جديداً نحو مستقبل مزدهر للأعمال.

وتناول المنتدى هذا العام العمل المناخي وتحدياته وفرصه، وناقش الدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأعمال والقطاع الخاص بنطاقه الأوسع للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

مسعى عالمي

وفي مقابلة بعنوان «تسريع العمل المناخي بالتعاون مع الأعمال التجارية والخيرية» أجراها مراسل «بي بي سي»، ديفيد إيدز مع بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف كوب 28 والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، أوضح جعفر كيف يمكن لقادة الأعمال التجارية والخيرية على مستوى العالم المشاركة بفاعلية أكبر في المساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ والتدهور الطبيعي، وتحديداً في سد النقص التمويلي البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتحقيق أهداف صافي الصفر ودعم مبادرات التأقلم مع تغير المناخ وعكس الخسائر الطبيعية.

ومع اقتراب مؤتمر كوب 28 الذي سينعقد بعد بضعة أسابيع من اليوم، قال جعفر: «في مبادرة هي الأولى من نوعها لمؤتمرات الأطراف COP28، ستنظم رئاسة كوب28 منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية للتشجيع على توظيف البراعة والقدرات الفذة التي يتمتع بها القطاع الخاص» مضيفاً: «بما أن الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو القضاء على الفقر بحلول 2030، يجب التعامل مع تحديات الطاقة والتحديات المجتمعية من منظور واحد، لذا عندما تدرك الدول أن المجتمع والطاقة وجهان لعملة واحدة ستتمكن حينها من صياغة سياسات رشيدة تدعم التقدم، وخصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى أهداف طاقة عادلة تحرك النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل».