شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» فوق 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين بدعم أسهم الرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز المؤشر «نيكاي» عتبة 32 ألف نقطة الخميس، لأول مرة في أسبوعين وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة التشديد النقدي، وأن عوائد السندات الأمريكية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في قراره المتعلق بالسياسة النقدية أمس الأربعاء، واعتبر المستثمرون لهجة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي المحسوبة حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى دلالة على التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر «نيكاي» 1.1 في المئة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المئة.

وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحاً حين ارتفعت 1.07 في المئة على المؤشر توبكس.

وربح المؤشر «نيكاي» 3.09 في المئة على مدار الأسبوع. والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الجمعة بمناسبة عطلة عامة.

وزاد سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق عشرة في المئة ليكون أعلى سهم رابح على المؤشر «نيكاي» لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم سكرين هولدينجز الذي ارتفع 7.7 في المئة، وسهم رينيساس إلكترونيكس الذي صعد 5.34 في المئة. (رويترز)