شكرا لقرائتكم خبر عن «لوتاه للوقود الحيوي» تعيد تدوير زيوت الطهي المستعمل في المالديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت «لوتاه للوقود الحيوي» خلال اليوم الثاني من فعاليات «منتدى دبي للأعمال» الذي تنظمه غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ومنتجعات «أتموسفير» في جمهورية المالديف لإنتاج وتوفير وقود الديزل الحيوي، وإعادة تدوير زيت الطهي المستعمل في المالديف.

جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، وفيصل جمعة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، حيث وقع الاتفاقية يوسف بن سعيد لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وإسماعيل حلمي رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات أتموسفير.

وانطلاقاً من تأثر جمهورية المالديف بتداعيات التغير المناخي تهدف مذكرة التفاهم إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في جزر المالديف عن طريق استبدال وقود الديزل العادي بالوقود الحيوي. وتدعم الاتفاقية أيضاً جمع وتحويل زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمنازل لإنتاج وقود الديزل الحيوي في المالديف.

تدعم مذكرة التفاهم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً للاستدامة والاقتصاد الدائري خصوصاً مع قرب استضافة الدولة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، كما تدعم جهود التوسع الخارجي للشركات الإماراتية خصوصاً مع تصدير التكنولوجيا الإماراتية عبر شركة لوتاه للوقود الحيوي إلى المالديف. وتنسجم بنود مذكرة التفاهم مع أهداف جمهورية المالديف في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2030.