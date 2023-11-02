‏ «سوق أبوظبي العالمي» يصدر أول نظام مؤسساتي بتقنية السجلات الموزعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سوق أبوظبي العالمي يصدر أول نظام في العالم يختص بتقنية السجلات الموزعة للمؤسسات

نظام مبتكر صمم خصيصاً لمعالجة المتطلبات القانونية الخاصة بمؤسسات البلوك تشين والمنظمات اللامركزية المستقلة وقطاع العملات المشفرة بشكل عام

سيعمل النظام الجديد على تمكين عملية التحول الإيجابي عبر قطاع البلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت للمساهمة في إيجاد مستقبل أكثر شفافية وكفاءة

أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت سلطة التسجيل لدى «سوق أبوظبي العالمي»، اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات لعام 2023، والتي تمثل علامة فارقة في تطور الأطر التنظيمية للأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد تم تصميم النظام الجديد لتوفير إطار شامل للمؤسسات العاملة في مجال تقنية السجلات الموزعة والمنظمات اللامركزية المستقلة لتمكينهم من إصدار وتشغيل الرموز، وذلك بما يلبي احتياجات ومتطلبات قطاع البلوك تشين.

ويتماشى النظام الجديد أيضاً مع استراتيجية سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تشجيع وتعزيز المبادرات في مجال تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية بوجه عام.

ويلبي نظام تقنية السجلات الموزعة، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، تطلعات مؤسسات البلوك تشين وشركات الجيل الثالث من الإنترنت والمؤسسات اللامركزية المستقلة وغيرها من المؤسسات القائمة التي تسعى إلى تعزيز عملياتها من خلال تقنية السجلات الموزعة. حيث سيسهم النظام الجديد بلا شك في إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال توفير حل موحد يلبي احتياجات الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية والمؤسسات بوجه عام، وذلك بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر شفافية وكفاءة.

تكنولوجيا حديثة

ويأخذ نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات في الاعتبار الإمكانات الكبيرة للتكنولوجيا الحديثة، ويوفر وسائل فعّالة لتنظيم وتعزيز الحوكمة والاعتراف بحاجة القطاع إلى اللامركزية. وقد جاءت اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات بعد ورقة استشارية لدراسة آراء ومشاركات رواد قطاع تقنية السجلات الموزعة وبحث سبل تعزيز اللوائح والقوانين، وستعزز هذه اللوائح بلا شك مكانة سوق أبوظبي العالمي مركزاً عالمياً رائداً في مجال تنظيم الأصول الرقمية.

وجهة مفضلة

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي»: «تستمر أبوظبي في تعزيز مكانتها وجهةً مفضلة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية التي تتصدر مشهد تطوير الأصول الرقمية. وإننا بدورنا بصفتنا مركزاً مالياً دولياً، نحرص على مواكبة واستباق التغيير، لذلك حرصنا على إصدار نظام تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات، لنؤكد التزامنا بمواصلة نهجنا المبتكر الذي يعتمد على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين. وإنني على يقين بأن النظام الجديد سيشكل قوة دافعة للتغيير الإيجابي في قطاع الأصول الرقمية. وإننا، ومن خلال إحداث تغيير حقيقي في مشهد البلوك تشين والجيل الثالث من الإنترنت، نتحرك نحو مستقبل واعد للقطاع وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يعزز الشفافية والكفاءة».