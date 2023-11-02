شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب جديد لـ«بي إن بي باريبا» في «دبي المالي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات» (BNP Paribas) عن افتتاح مكتبها الجديد في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» ضمن «مركز دبي المالي العالمي». وتشكل هذه الخطوة محطة مهمة جديدة في مسيرة الشركة، بما يسهم في تعزيز نموها انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه عملائها.

وقال أنطوان شمالي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن بي باريبا لإدارة الثروات الشرق الأوسط»: يعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات وتبني أعلى معايير الاستدامة.

فيما قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لـ«سلطة مركز دبي المالي العالمي»: نؤكد مواصلة دعمنا للشركات الرائدة بما يضمن ازدهارها ضمن منظومة المركز التي تضم أكثر من 330 شركة رائدة في قطاع إدارة الثروات والأصول. ومن المشجع أن نرى التزام هذه الشركة في مجال العمل المناخي، بما ينسجم مع توجهاتنا ومع استراتيجية «دبي المالي العالمي» 2030، فيما نواصل البحث عن حلول جديدة طويلة الأمد في إطار مساعينا الجماعية لبناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

وقد قدم مكتب الشركة الجديد لطلب الحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED، نظراً لنجاحها في خفض استهلاك كمية الطاقة وإدارتها الفعالة للموارد.