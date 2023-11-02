شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بحثية بين «الإمارات للألمنيوم» و«ماساتشوستس للتكنولوجيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم» بدء الجولة السابعة من شراكتها البحثية مع معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا.

وتستقبل الشركة في برنامج هذا العام سبعة مهندسين من طلاب الدكتوراه والماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، للتعاون مع مختلف الفرق التشغيلية في الشركة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات التقنية التي تواجه صناعة الألمنيوم.

وعلى مدار ثمانية أسابيع، سيجتمع طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتفكيرهم الأكاديمي الإبداعي مع موظفي الشركة بخبرتهم الصناعية العملية لتطوير حلول جديدة للتحديات الصناعية في عدد من المجالات التشغيلية، بما في ذلك عمليات الاختزال وتطوير التقنيات وعمليات الكربون والطاقة.

وساهمت هذه الشراكة في تحقيق وفورات سنوية تجاوزت مليون دولار من خلال تحسين الأداء والكفاءة منذ بدايتها في عام 2015. وقد شارك في هذا البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 54 طالباً من كلية ديفيد إتش كوخ لتطبيقات الهندسة الكيميائية التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

حلول مبتكرة

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس شراكتنا المتينة مع المعهد، التزام الإمارات العالمية للألمنيوم بدعم البحث والتطوير لعمليات إنتاج الألمنيوم على مستوى العالم. ويتيح البرنامج فرصة مميزة لتطوير حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الصناعية المعقدة وتعزيز الكفاءة وممارسات الاستدامة من خلال الاستفادة بالخبرات الأكاديمية والصناعية. ونأمل أن يثمر برنامجنا لهذا العام نتائج قيمة كالعادة».

ومنذ أكثر من 100 عام، تقوم كلية ديفيد إتش كوخ لتطبيقات الهندسة الكيميائية بتنظيم بعثات لطلابها بالتعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الصناعي حول العالم من أجل تطبيق خبراتهم الأكاديمية لتطوير الحلول المبتكرة، وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تشارك في هذا البرنامج.