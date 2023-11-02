شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أليانز» إلى 7 ملايين ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف) بنسبة 45.6% في الربع الثالث من 2023، مسجلة 7.161 مليون ريال، مقارنة بـ 13.156 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين وذلك نتيجة انخفاض في عقود إعادة تأمين بنسبة 38.9%. بالإضافة إلى انخفاض صافي العائد على الاستثمارات بنسبة 18.3% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي العائد على الاستثمارات بنسبة 66.6% مقارنة مع الربع السابق.

وقالت الشركة: إن سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى تحسن نتائج خدمات التأمين وذلك نتيجة ارتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 15.5%. بالإضافة إلى ارتفاع صافي العائد على الاستثمارات بنسبة 156% خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.