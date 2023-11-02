شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المجموعة السعودية» تقفز 303.6% إلى 222 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 222 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 303.6%، مقارنة بـ 55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بسبب انخفاض أسعار اللقيم، وزيادة في الكميات المباعة، وارتفاع العائد من المرابحات الإسلامية، وانخفاض في مصاريف الزكاة.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي يعود إلى: ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بسبب انخفاض أسعار اللقيم، وزيادة في الكميات المباعة، وانخفاض في مصاريف الزكاة.

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة، انخفاض أسعار بيع المنتجات، وانخفاض الكميات المباعة، والتوقف غير المجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خلال الفترة الحالية من العام الحالي.