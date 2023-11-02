شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مليار ريال حجم سوق الإيجار في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن سوق الإيجار في المنطقة الشرقية يقدر بنحو 23 مليار ريال، منها 82% سكني، و18% تجاري، مفيدا بأن عدد عقود الإيجار في السعودية يبلغ نحو 1.2 مليون عقد إيجار.

جاء ذلك في كلمة له بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري المقام في المنطقة الشرقية في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023، بمعارض الظهران الدولية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وحدات عقارية مرخصة

قال الحماد : إن الوحدات العقارية المرخصة في برنامج «وافي» بالمنطقة الشرقية تقدر بنحو 32.301 ألف وحدة عقارية، تتنوع ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة، فيما يبلغ عدد رخص البيع على الخارطة بالمنطقة 120 رخصة، تتضمن مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.

وأضاف أن المنطقة الشرقية من أعلى ثلاث مدن على مستوى السعودية، في الوحدات المفروزة، إذ تقدر بـ40 ألف وحدة مفروزة في المنطقة.

الصفقات العقارية

وأشار إلى أن عدد الصفقات العقارية في المنطقة الشرقية تقدر بنحو 28 ألف صفقة عقارية، منها 45% صفقات عقارية تجارية، و36% منها صفقات عقارية سكنية.

ولفت إلى المنطقة الشرقية لديها نحو 3785 وسيطا عقاريا من الأفراد والمنشآت.

وأوضح أن المنطقة الشرقية يوجد بها 1200 كيان عقاري معتمد في جميعات الملاك.