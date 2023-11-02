شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليجية العامة» تتحول للربحية في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني إلى الربحية في الربع الثالث من 2023، مسجلة صافي أرباح قبل الزكاة يقدر بنحو 2.394 مليون ريال، مقارنة بخسائر 30.280 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

‏وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التحول للربحية جاء نتيجة زيادة إيرادات خدمات التأمين بمقدار 34,531 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 125.87% ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف خدمات التأمين بمقدار 42,293 ألف ريال، أي بنسبة 44.61% على الرغم من انخفاض إيرادات التأمين بمقدار 12,134 ألف ريال، أي بنسبة 14.88% وانخفاض صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمقدار 4,372 ألف ريال، أي بنسبة 30.86%.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض صافي دخل الاستثمار بمقدار 876 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة 75.32%، وانخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 26 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة 0.58%.

وانخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بمقدار 446 ألف ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، أي بنسبة 0.61%.