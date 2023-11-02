شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «شاكر» تقفز 97% إلى 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 16.774 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 96.8%، مقارنة بـ 8.523 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول حققت (شاكر) إيرادات بلغت 322.72 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بنمو قدره 36.99% على أساس ربع سنوي من 235.57 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022، نتيجة ارتفاع مبيعات حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية.

وارتفعت إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف (بما في ذلك قطاع المشاريع وقطاع المبيعات الاستهلاكية) بنسبة 30.28%، بينما ارتفعت إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 56.33%.

إجمالي الربح

ارتفع إجمالي ربح (شاكر) بنسبة 56.88% على أساس ربع سنوي ليصل 81.36 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 مقارنة بـ 51.86 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وكانت الزيادة في إجمالي الربح نتيجة لارتفاع الإيرادات وتحسن تكلفة البضائع المباعة وتنوع محفظة منتجات الشركة.

الأرباح التشغيلية

ارتفعت الأرباح التشغيلية من العمليات في الربع الثالث من السنة المالية 2023 إلى 19.10 مليون ريال ، بزيادة قدرها 107.43% على أساس ربع سنوي من 9.21 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وكان النمو القوي في الأرباح التشغيلية نتيجة ارتفاع الإيرادات وهامش الربح الإجمالي. يقابل هذا النمو ارتفاع في مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الموظفين والتوسع في المبادرات المتعلقة بالمبيعات والتسويق والعروض الترويجية.

صافي الأرباح

ارتفع صافي الربح العائد إلى مالكي الأسهم بشكل ملحوظ بنسبة 96.81% من 8.52 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022 إلى 16.77 مليون ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023.

ويعود سبب النمو القوي في صافي الربح إلى نمو الإيرادات، وكفاءة الأداء التشغيلي، وارتفاع الربح من حصة الشركة في مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية والتكييف بنسبة 80.39%، والتي عوضت زيادة تكاليف التمويل الناتجة عن ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك الة (سايبور).

ونتيجة لذلك، ارتفعت ربحية السهم بنسبة 96.81% لتصل إلى 0.35 ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2023 مقارنة بـ 0.18 ريال في الربع الثالث من السنة المالية 2022.