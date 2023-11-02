شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2550 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2914 جنيها.

عيار 21 يسجل 2550 جنيها.

عيار 18 يسجل 2186 جنيها.

الجنيه الذهب 20400 جنيه.





دخول الذهب بدون جمارك وتوقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الاتجاه لمد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذى ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود فى حركة المعدن الثمين.

وأشاد سامح عبد الحكيم لـ"الخليج 365"، بقرار البنك المركزى الذى سمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذى يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصرى من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين فى التسهيل على المصانع المصدرة.