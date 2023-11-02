شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» ترتفع في أولى جلسات نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، في أولى جلسات نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استعداد المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بعد إغلاق شهر رهيب. وأغلقت المؤشرات الرئيسية على ارتفاع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وطمأنت تعليقات رئيسه جيروم باول المستثمرين حتى مع تركه الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات وإشارته إلى قوة الاقتصاد.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 43.80 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 4237.60 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 210.23 نقطة، أو 1.64 بالمئة، ليصل إلى 13061.47 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 223.06 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 33275.93 نقطة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، واصل المؤشر «داو جونز» خسائره للشهر الثالث على التوالي، وهي أول سلسلة من نوعها منذ مارس/ آذار 2020، وسجل انخفاضاً خلال الشهر بنسبة 1.35%. كذلك، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال تداولات الشهر بنسبة 2.2%، مواصلاً خسائره للشهر الثالث على التوالي أيضاً. وانخفض مؤشر «ناسداك» خلال أكتوبر بنسبة 2.8%، لتمتد سلسلة خسائره هو أيضاً عبر 3 أشهر.

وقامت وزارة الخزانة بتفصيل خطط لحجم مبيعات سنداتها المستقبلية، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عبء الديون على الحكومة الأمريكية. وستطرح وزارة الخزانة مزاداً بقيمة 112 مليار دولار من الديون الأسبوع المقبل، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ما كانت تتوقعه «وول ستريت». وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد إعلان الخزانة.

وجاء تقرير التوظيف بالقطاع الخاص في أكتوبر، أضعف من المتوقع؛ حيث أضافت الشركات 113 ألف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من 130 ألفاً توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم. (وكالات)