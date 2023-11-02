شكرا لقرائتكم خبر عن %75 ذروة التضخم في تركيا مايو 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، الخميس إن البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 58 بالمئة كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36 بالمئة من 33 بالمئة. وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

ووصل التضخم لذروة 24 عاما العام الماضي مسجلا 85 بالمئة وعاد للارتفاع مجددا في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي إثر اتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة غير تقليدية وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار.

ورفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 بالمئة في تراجع عن السياسة السابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو حزيران في إطار تغير أوسع نطاقا في السياسات صوب نهج أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو أيار.

وقالت أركان في خطاب «السيطرة على التضخم المرتفع والمتقلب ستكون عملية طويلة وصعبة. سنواصل استخدام كل الأدوات المتاحة بطريقة حاسمة لنتأكد من تراجع التضخم».

وأضافت في مؤتمر صحفي قدمت فيه تقرير البنك المركزي الفصلي عن التضخم أن تراجعه سيبدأ بعد أن يصل إلى ذروة تتراوح بين 70 بالمئة و75 بالمئة في مايو /أيار وأن التشديد النقدي سيستمر لحين تحقق تحسن ملحوظ في التضخم.

ذكرت أركان أن توقع البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14 بالمئة بعدما كان 15 بالمئة.

كما أشارت إلى أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وجرى تداول الليرة عند 28.3460 للدولار في الساعة 0921 بتوقيت جرينتش دون تغير يذكر في اليوم. وفقدت الليرة 33 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35 بالمئة وذلك في تشديد نقدي كبير للشهر الثالث على التوالي في إطار تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي سجل 61.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

وقالت أركان إن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير. وأضافت أن البنك يحافظ على استهداف نسبة تضخم تبلغ خمسة بالمئة على المدى المتوسط. (رويترز)