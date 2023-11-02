شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مايكروسوفت يثني على جهود تكريس تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الخميس، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تمكين جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات في الدولة.

وأوضح ناديلا أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولًا جذريًا في مستوى إنتاجية الأفراد ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وأثنى ناديلا على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتذليل العقبات وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يجدر بالذكر أن مايكروسوفت بدأت عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا، ولا تزال تواصل تعزيز تواجدها بفعالية، خاصة بعد استثمارها الكبير بجلب أولى مراكزها السحابية في منطقة الشرق الأوسط على أراضي دولة الإمارات لتكون موقعًا لها في المنطقة، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا وراء دعم وتعزيز عمليات التحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد داخل البلاد.

ومن المتوقع وفقًا لتقرير شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن تصل قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاحتضان أكبر نسبة مئوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اقتصادها مقارنة بأي دولة أخرى في المنطقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 14% بحلول عام 2030.

وقد أعلن ناديلا خلال خطابه في هذا الحدث عن توفر خدمة «Azure OpenAI» في الأيام القادمة، حيث ستتوفر في وقت لاحق من هذا الشهر عبر مراكز مايكروسوفت السحابية في دولة الإمارات. وسوف تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، بما في ذلك «GPT-4» و«Codex» و«DALL-E 2»، والتي يمكن استخدامها لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة، والمساعدين الافتراضيين، وإعداد التعليمات البرمجية وأدوات تحرير الصور والمزيد.

كما سلط ناديلا الضوء على بعض الطرق التي تقود بها المؤسسات الإماراتية مسيرة التحول والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات رئيسية، بما في ذلك: