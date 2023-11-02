شكرا لقرائتكم خبر عن «إس آند بي غلوبال»: لا هجرة كبيرة من البنوك التقليدية إلى الافتراضية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”أشارت «إس آند بي غلوبال» في تقرير نشرته، الخميس، حول «مستقبل الخدمات المصرفية في الإمارات»، إلى أنه «على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا ظهور البنوك الافتراضية وزيادة في الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك التقليدية في دولة الإمارات»، لافتة إلى أن «البنوك الافتراضية ما تزال في المراحل الأولى من تطورها في السوق المحلية لدولة الإمارات».ويشير التقرير إلى أن «الجهة التنظيمية الداعمة في دولة الإمارات، ساهمت في إطلاق العديد من البنوك الافتراضية على مدى السنوات القليلة الماضية. ويدعم المصرف المركزي البنوك الافتراضية من خلال توفير التراخيص والموافقات اللازمة، مع ضمان استيفائها للمعايير التنظيمية اللازمة. وقد سهّل ذلك نسبياً على البنوك الافتراضية دخول سوق دولة الإمارات والابتكار فيه، مقارنة بالاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط».وتوقعت «عدم حصول هجرة كبيرة من البنوك التقليدية إلى البنوك الافتراضية في المستقبل المنظور»، مشيرة إلى أن «البنوك الافتراضية تحاول جذب عملاء البنوك التقليدية من خلال تقديم المنتجات والخدمات برسوم أقل، وتدعم البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات إلى حد ما ظهور البنوك الافتراضية».وبحسب «ستاتسيا»، بلغ عدد عملاء البنوك الافتراضية في جميع أنحاء العالم نحو 188 مليوناً في عام 2022، مرتفعاً من نحو 19 مليوناً في عام 2017. ومن المرجح أن يتجاوز هذا الرقم 350 مليوناً بحلول عام 2026. ورافق الارتفاع في أعداد العملاء زيادة في عدد البنوك الافتراضية إلى أكثر من 500 في عام 2022ظاهرة عالمية

ولفت التقرير إلى أن «الراحة هي القيمة المضافة الرئيسية التي توفرها البنوك الافتراضية لعملائها. حيث يمكن للعملاء فتح حسابات مصرفية وتحويل الأموال والتقدم بطلب للحصول على القروض بسهولة وسرعة. وفي بعض الأحيان يحاولون أيضاً زيادة الطلب عن طريق خفض التكاليف بالنسبة للمستخدمين النهائيين. وعلى عكس البنوك التقليدية، لا تتأثر البنوك الافتراضية عموماً بالبنية التحتية القديمة لتكنولوجيا المعلومات ومبادرات إدارة التغيير المعقدة. وفي حين أن البنوك الافتراضية يمكن أن تكون بديلا للبنوك التقليدية، من وجهة نظرنا، إلا أنها تميل إلى العمل كبنوك ثانوية في العديد من الأسواق، لأن السكان المحليين ما يزالون يفضلون البنوك التقليدية في الأنشطة الأساسية التي تتطلب خدمة عملاء أكثر تواصلاً، مثل الاقتراض والادخار».

مركز للخدمات المصرفية الرقمية

وبحسب التقرير، فإن عدد عملاء البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتفع ويستمر في التوسع. والأهم من ذلك، أن قاعدة العملاء المستهدفة لديها ميل لتبني الخدمات المصرفية الرقمية. وفقاً لبيانات شركة الأبحاث «جي دبليو آي»، وصل معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات إلى 96.2% في عام 2022، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم ويتجاوز قليلاً متوسط معدل الانتشار البالغ 95% في أوروبا.

نسبة عالية من الوافدين

وأشار التقرير إلى أن «العدد الكبير من الوافدين في دولة الإمارات، لاسيما العمال ذوي الدخل المنخفض الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم الأم، يساهمون بصورة كبيرة في الطلب على شركات تحويل الأموال ذات التكلفة المنخفضة والسرعة العالية. وفقاً للبنك الدولي، أرسل الوافدون في دولة الإمارات 46.5 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم في عام 2021». من وجهة نظر «ستاندرد آند بورز غلوبال»، فيمكن للبنوك الافتراضية أن تجذب جزءاً من عمليات تحويل الأموال في البنوك الإماراتية ومكاتب الصرافة من خلال خفض رسوم التحويل وتوفير أسعار صرف أفضل وتقليل الفترة الزمنية للتحويل. بالرغم من ذلك، ما تزال مكاتب الصرافة تهيمن على التحويلات المالية وتعالج أكثر من ثلاثة أرباع التحويلات المالية الدولية في دولة الإمارات، حيث بلغت 145.7 مليار درهم في عام 2022.

هوس التكنولوجيا

بالإضافة إلى ذلك، يدعم التقارب التكنولوجي بين السكان في دولة الإمارات إلى زيادة الطلب على البنوك الافتراضية، وقد أدى إلى ظهور نظام جذاب للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، التي تقدم أحدث الخدمات التي تجذب جيل الألفية والعملاء المهووسين بالتكنولوجيا.

ولفت التقرير إلى أن «ظهرت في السنوات القليلة الماضية بنوك افتراضية مستقلة في دولة الإمارات، مثل زاند وويو والمارية المحلي، في حين أطلقت البنوك التقليدية خدماتها الرقمية، على سبيل المثال ليف و E20 التابعين لبنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق نيو التابع لبنك المشرق».

ويشير موقع «فايندر» للمقارنة إلى أن «عدد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك الافتراضية في دولة الإمارات ارتفع إلى 19% في عام 2022، مقارنة بـ 17% في عام 2021». وتتوقع «ستناندر آند بورز غلوبال» أن «يرتفع اعتماد البنوك التي تقدم خدمات رقمية فقط إلى نحو 35%-40% بحلول عام 2027، بما يتماشى مع المتوسط العالمي. ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان العملاء سيستمرون في الرجوع إلى البنوك التقليدية للقيام بالأنشطة الرئيسية أو ما إذا كانوا على استعداد للتحول إلى البنوك الافتراضية؟».

استفادة البنوك الافتراضية

وبحسب التقرير، تستفيد معظم البنوك الافتراضية في دولة الإمارات من البنوك التقليدية التي استثمرت فيها أو دخلت في شراكة معها، لتتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمات البنوك الافتراضية. وساعد هذا في تعزيز مصداقية البنوك الافتراضية وجعلها في متناول العملاء بسهولة أكبر.

ويلفت التقرير إلى أن «البنوك الافتراضية توفر حلولاً مصرفية رقمية وواجهات سهلة الاستخدام، ولكن منتجاتها غالباً ما تكون محدودة مقارنةّ بالبنوك التقليدية. وتركز البنوك الافتراضية عادةً على الخدمات المصرفية الأساسية، مثل حلول الدفع والإيداع وإصدار بطاقات الائتمان وتحويلات الأموال. وهذه الحلول والخدمات أقل تطوراً من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية».

وأضاف:«في حين أن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المصرفية رقمياً أو ما يسمى بالنهج الرقمي أولاً يوفر الراحة وإمكانية الوصول، إلا أنه يفرض تحديات للعملاء الذين يفضلون التفاعل وجهاً لوجه، وهذا أمر مهم بصورة خاصة في أسواق مثل دولة الإمارات، حيث يمثل إقراض الشركات، الذي يعتمد أكثر على العلاقات، ما يزيد عن 70% من أنشطة الإقراض لدى البنوك».

ويشير التقرير إلى أن «البنوك الافتراضية غالباً ما تواجه اختناقات في جمع الأموال. وكما أظهرت انهيارات البنوك الأخيرة، فإن جمع ودائع العملاء والاحتفاظ بها يعتمد على الثقة. العملاء الذين ليسوا على دراية بالبنوك الافتراضية ونموذجها المصرفي الجديد نسبياً قد يكون لديهم مخاوف بشأن سلامة وأمن أموالهم خاصة وأن دولة الإمارات ليس لديها نظام تأمين على الودائع».

التحرك بخطى متوازنة

لتحقيق التوازن بين حماية البنوك التقليدية وفتح الفرص التي توفرها البنوك الافتراضية، يشجع المصرف المركزي الابتكار المالي من خلال اللوائح الداعمة. أطلق المصرف المركزي في عام 2020 «مكتب التكنولوجيا المالية» لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات. وكجزء من الاستراتيجية، وضع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي المبادئ الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى تقنيات معينة. وتشمل هذه التقنيات واجهات برمجة التطبيقات وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية والحوسبة السحابية وتكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة.

ويتمثل الهدف النهائي في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي مع حماية البنوك التقليدية من الاضطرابات الكبرى المحتملة من الكيانات غير الخاضعة للتنظيم، التي لا تشمل البنوك الافتراضية، والبنوك المُنضمّة حديثاً إلى السوق وشركات التكنولوجيا الكبرى. حتى الآن، ما يزال نشاط الأخيرة في الإمارات يقتصر على تقديم خدمات الدفع، على سبيل المثال من خلال Apple Pay أو Samsung Pay.

على الرغم من حرص البنوك الافتراضية على الاستحواذ على حصة سوقية في فئات معينة من المنتجات، على سبيل المثال الودائع وبطاقات الائتمان والتحويلات المالية، بحسب «ستاندر آند بورز غلوبال»، فإنها تستبعد حدوث هجرة جماعية من البنوك التقليدية إلى البنوك الافتراضية، لاسيما في قطاعات مثل الخدمات المصرفية للشركات والرهون العقارية للأفراد، حيث يمثل ولاء العملاء والبيئة التنظيمية والوجود غير المادي للبنوك الافتراضية، عوائق كبيرة أمام تبني البنوك الافتراضية على نطاق واسع. ومع استمرار تطور قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، أصبح التعايش بين البنوك التقليدية والبنوك الافتراضية أكثر احتمالاً، حيث يلبي كل منها احتياجات شرائح محددة من العملاء ويوفر لهم مزايا فريدة.