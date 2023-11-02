شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق بعد تثبيت الفائدة.. تراجع الدولار وارتفاع الذهب والنفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الدولار بوجه عام، الخميس فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون تغيير.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 106.41 وانخفض بنحو 0.8 بالمئة عن أعلى مستوى بلغه، الأربعاء.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.155 للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة أمس الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى، الخميس ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار. وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أمريكي.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب، الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن دورة رفع أسعار الفائدة ربما وصلت إلى نهايتها بعدما أبقى عليها دون تغيير.

وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1987.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1996.40 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق في كينيسيس موني إن أسعار الذهب يجب أن تزيد قليلا قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع لأن الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

وأبقى الاحتياطي الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.04 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 929.53 دولار. واستقر البلاديوم عند 1102.56 دولار.

أسعار النفط

كذلك، ارتفعت أسعار النفط 1% الخميس لتنهي خسائر على مدى ثلاثة أيام مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبت «الفيدرالي» أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، أي 1.51 بالمئة، إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار، أي 1.65 بالمئة، إلى 81.77 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعما من قرار مجلس الاحتياطي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة في اجتماعه، الأربعاء.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافيا بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول للشهر الثالث على التوالي.

وفي الوقت نفسه، زاد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع مؤشر مديري المشتريات 0.3 نقطة إلى 43.1 نقطة خلال الشهر في نتيجة جاءت دون 50 نقطة لتشير إلى الانكماش.

(وكالات)