شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 10853 نقطة، وبتداولات بلغت 6.885 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تداول، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 219.249 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.934 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 156 شركة

ارتفعت أسهم 156 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المواساة، وكيان السعودية، وأسيج، وشاكر، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، مرافق، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، وثمار، وسال، الأكثر انخفاضا.

صعود مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 22369 نقطة، وبتداولات بلغت 15.909 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.119 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.781 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 28 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 72 شركة مدرجة في السوق الموازية.