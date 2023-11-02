شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت السعودية» إلى 68.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأسمنت السعودية صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 68.3 مليون ريال، منخفضا بنسبة 15.4%، مقارنة بـ 80.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض قيمة وكميات المبيعات المحلية وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في ربح شركة زميلة، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات بسبب انخفاض قيمة وكميات المبيعات الإجمالية وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في ربح شركة زميلة.

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (9 أشهر) يعو إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بسبب ارتفاع قيمة وكميات المبيعات الإجمالية رغم انخفاض كميات المبيعات المحلية وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة وانخفاض مصروف الزكاة، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.