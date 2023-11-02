شكرا لقرائتكم خبر عن 174 ترخيصا صناعيا جديدا في 5 أنشطة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 174 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر سبتمبر 2023، توزعت على 5 أنشطة صناعية.

وتضمنت الأنشطة: نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 26 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 24 ترخيصًا، ثم صنع المنتجات الغذائية بـ 22 ترخيصًا، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بـ17 ترخيصًا، وأخيرًا نشاط صناعة الورق ومنتجاته بـ 13 ترخيصًا.

1.498 تريليون ريال استثمارات

بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ فقد بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر 969 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,273 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.498 تريليون ريال.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ حجم الاستثمارات في التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال شهر سبتمبر 5.3 مليارات ريال، استحوذت المنشآت الصغيرة على معظمها بنسبة 88.51%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 10.92%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.57%.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.44%، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 12.07%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.49%.

82 مصنعا باستثمارات 1.9 مليار ريال

وكشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي وصلت إلى 82 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار ريال، استحوذت المصانع الوطنية على معظمها بنسبة 78.05%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 17.07%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 4.88%.

وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية -من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية- بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، كما تكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج