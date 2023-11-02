شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «السعودي الألماني الصحية» تقفز 380% إلى 53.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن تحقيق صافي ربح يقدر بنحو 53.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بارتفاع 379.8%، مقارنة بـ 11.11 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى يعود إلى زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية واالقسم الداخلي، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

وأضافت أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى يعود إلى زيادة عدد المرضى في كل من العيادات الخارجية واالقسم الداخلي، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.

ووفقا للشركة يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى، زيادة في الايرادات نتيجة زيادة عدد المرضى المنومين وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمجموعة، وارتفاع الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.