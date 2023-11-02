شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «رتال» إلى 33.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة رتال للتطوير العمراني، صافي ربح في الربع الثالث من 2023، يقدر بنحو 33.44 مليون ريال، منخفضا بنسبة 62.7%، مقارنة بـ 89.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي يرجع إلى: انخفاض الإيرادات بنسبة 17.3% لتبلغ 335.99 مليون ريال ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في إيرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 98.9% لتبلغ 2.57 مليون ريال على الرغم من ارتفاع إيرادات عقود التطوير بنسبة 91.3% لتبلغ 320.84 مليون ريال نتيجة ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.

ارتفاع المصاريف

أضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 109.3% لتبلغ 26.25 مليون ريال، وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 61.6% لتبلغ 9.17 مليون ريال نتيجة ارتفاع المصاريف المرتبطة بتعزيز حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 265.6% لتبلغ 26.97 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبر) وارتفاع إجمالي الدين.

انخفاض إيرادات بيع الوحدات العقارية

ويعزى الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: الانخفاض في إيرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 87.2% لتبلغ 2.57 مليون ريال.

وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 41.2% لتبلغ 26.25 مليون ريال، وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 60.2% لتبلغ 9.17 مليون ريال نتيجة ارتفاع مصاريف دعم حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة، وارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 23.0% لتبلغ 26.97 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبر) وارتفاع إجمالي الدين.

وتضمن صافي الربح في الربع الثاني حصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 40.8 مليون ريال.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.6% نتيجة ارتفاع الإيرادات من عقود التطوير بنسبة 40.8% لتبلغ 320.84 مليون ريال نتيجة ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.

ارتفاع عقود التطوير

ويعزى الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 87.4% لتبلغ 41.67 مليون ريال على الرغم من ارتفاع الإيرادات من عقود التطوير بنسبة 87.6% لتبلغ 838.96 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.

وشملت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 63.3% لتبلغ 60.68 مليون ريال، وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

ومن ضمن الأسباب: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 66.0% لتبلغ 23.54 مليون ريال نتيجة ارتفاع مصاريف دعم حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة، وارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 245.4% لتبلغ 58.27 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية وارتفاع إجمالي الدين.