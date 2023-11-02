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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يتفقد مكاتب بريد الدقهلية لمتابعة حركة انتظام صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى متابعة حركة سير العمل بالمكاتب والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من حسن معاملة الجمهور وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة؛ مصدرًا توجيهات مشددة إلى كافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين لتذليل كافة العقبات والمشاكل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر".
وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد على استمرار جولاته التفقدية لمنافذ البريد؛ والتي تهدف في المقام الأول إلى الاطمئنان على انتظام حركة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والعمل على تحسين بيئة العمل في المكاتب البريدية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا؛ بما يحقق رضاء المواطنين.
رئيس البريد خلال الجولة التفقدية بمكاتب بريد الدقهلية
خلال الجولة التفقدية بمكاتب بريد الدقهلية
رئيس البريد خلال الجولة التفقدية
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