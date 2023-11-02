شكرا لقرائتكم خبر عن 1.96 % ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 105.07 خلال شهر اغسطس2023 (أولي) مقابل 103.04خلال شهر يوليو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.96٪. وبلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.41 خلال شهر اغسطس2023 مقارنة بشهر يوليو 2023 حيث بلغ 122.39 بنسبه ارتفاع قدرها 5.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. و بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 114.76 خلال شهر اغسطس2023 مقارنة بشهر يوليو 2023حيث بلغ 99.32 بنسبه ارتفاع قدرها 15.55٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 57.95 خلال شهر اغسطس2023 مقارنة بشهر يوليو2023حيث بلغ 59.66 بنسبة انخفاض قدرها 2.87٪ وذلك بسبب توافر المخازين من المنتج، وبلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 117.90 خلال شهر أغسطس2023 مقارنة بشهر يوليو 2023 حيث بلغ 121.29 بنسبة انخفاض قدرها 2.79٪ وذلك بسبب عدم وجود أوامر تشغيل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز