شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة في دبي غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعود «معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة» في نسخة هذا العام، حاملًا في جعبته نهاية أسبوع زاخرة تلبّي أذواق جميع الضيوف.

فمن الفترة بين 3 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سيكون الضيوف على موعد مع متعة لا تُضاهى، يكلّلها عرض لمجموعة منسّقة من القوارب واليخوت المستعملة التي تجسد الأناقة البحرية، إلى جانب عدد من الأنشطة المختلفة التي تملأ أرجاء مرسى خور دبي في منتجع خور دبي.