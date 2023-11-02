شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستعرض مشاريعها في «سوق السفر العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في الدورة الـ43 من «سوق السفر العالمي» الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر 2023، بمشاركة 18 هيئة حكومية وخاصة من الإمارة، بهدف تسليط الضوء على أبرز المشاريع الاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشركة وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «تمثل مشاركة الشارقة لإدارة الأصول في معرض السفر العالمي فرصة للقاء أهم وأبرز الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة بما سيسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى الإمارة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتوفيرها ببنية تحتية عالمية المستوى مزودة بجميع الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المستثمرون، بما يجعل الشارقة على قائمة أفضل الوجهات العقارية والملاذات الاستثمارية في العالم».

وأكد المدفع: خلال مشاركتنا في معرض السفر سنسلط الضوء على أبرز المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشارقة لإدارة الأصول، والتي أسهمت في تعزيز وجود إمارة الشارقة على خريطة السياحة الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكلٍ متزايد على خيارات الضيافة العالية الجودة لتلبية هذا الطلب المتنامي، وآخرها فندق «فوكو» الذي سيشكل إضافة نوعية إلى محفظة الشركة في قطاع الضيافة ويعزز مكانة الشارقة مركزاً للاستثمارات في قطاع السفر والسياحة.

واستعرضت الشارقة لإدارة الأصول عبر منصتها الموجودة في المعرض أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية والعقارية، حيث تمتلك الشركة محفظتين داخلية وخارجية، ما يفتح المجال أمام المستثمرين العالميين للتعرف إلى هذه المشاريع، ومن أبرزها واحة وقرية الصجعة الصناعية، وأسواق الجبيل، وسوق الحراج، إضافة إلى الاستثمار في قطاع التجارة والبيع بالتجزئة، والخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع النفط والغاز، والعقارات، والقطاع المصرفي، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات.