الاقتصاد

تباين أداء الأسهم الخليجية في آخر جلسات الأسبوع

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تباين أداء الأسهم في دول ، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع.
في الإمارات، صعد سوق أبوظبي 0.6% إلى 9486.43 نقطة، وأضاف سوق دبي 0.53% إلى 3913.42 نقطة. يُذكر أن أسهم الإمارات لا تزال أمامها جلسة الغد الجمعة حتى تُنهي الأسبوع.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي «تاسي» 0.36% إلى 10853.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 219 مليون سهم.
وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.95% إلى 6533.29 نقطة، من خلال تداول 135.5 مليون سهم عبر 9532 صفقة نقدية بقيمة 39.6 مليون دينار (نحو120.7 مليون دولار).
وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.22% إلى 1917.86 نقطة، من خلال تداول 1.64 مليون سهم، بقيمة 590896 ديناراً بحرينياً.
ارتفع مؤشر بورصة قطر 1.39% إلى 9712 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 575 مليون ريال.
وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.22% إلى 4492.33 نقطة، من خلال تداول 2.61 مليون سهم، بقيمة 582374 ريالاً عُمانياً.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة 0.92% إلى 22639.59 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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