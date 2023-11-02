شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في آخر جلسات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع.

في الإمارات، صعد سوق أبوظبي 0.6% إلى 9486.43 نقطة، وأضاف سوق دبي 0.53% إلى 3913.42 نقطة. يُذكر أن أسهم الإمارات لا تزال أمامها جلسة الغد الجمعة حتى تُنهي الأسبوع.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.36% إلى 10853.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 219 مليون سهم.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.95% إلى 6533.29 نقطة، من خلال تداول 135.5 مليون سهم عبر 9532 صفقة نقدية بقيمة 39.6 مليون دينار (نحو120.7 مليون دولار).

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.22% إلى 1917.86 نقطة، من خلال تداول 1.64 مليون سهم، بقيمة 590896 ديناراً بحرينياً.

ارتفع مؤشر بورصة قطر 1.39% إلى 9712 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 575 مليون ريال.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.22% إلى 4492.33 نقطة، من خلال تداول 2.61 مليون سهم، بقيمة 582374 ريالاً عُمانياً.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة 0.92% إلى 22639.59 نقطة.