شكرا لقرائتكم خبر عن غرف دبي تتشارك مع بنك إندونيسي في المعلومات والبيئة المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت غرف دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، مذكرة تفاهم مع بنك الشريعة الإندونيسي «بي إس آي»، أكبر بنك إسلامي في إندونيسيا، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تبادل المعلومات، ومساعدة البنك على التوسع والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء المصرفيين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك، من خلال تبادل المعرفة المالية والمعلومات الضرورية في مجالات رئيسية، والمساهمة في تطوير البيئة المالية والمؤسسية، والارتقاء بهذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وتأسس البنك عام 2021، نتيجةً للاندماج بين «بنك بي آر آي شريعة»، «وبنك شريعة منديري»، و«بنك بي إن آي شريعة». وقد وحد هذا الاندماج نقاط القوة الرئيسية للبنوك الإسلامية الثلاثة، ما أتاح توسيع نطاق الخدمات والانتشار ومستويات رأس المال التي يقدمها البنك الموحد. وفي عام 2022، تجاوزت إيرادات البنك 1.2 مليار دولار، وحقق أرباحاً تزيد على 250 مليون دولار. ويبلغ رأس مال البنك ما بين 15-17 مليار دولار.

وكان البنك أعلن تأسيس مكتب له في إمارة دبي، في إطار خطط توسعه بالأسواق العالمية، حيث ساعدته غرف دبي على الحصول على الترخيص اللازم في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن التعاون مع أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا يعكس الالتزام التام بتوفير كل التسهيلات لجميع الشركات على اختلاف أنواعها للتوسع في دبي، والاستفادة من المنظومة المتطورة لمزاولة الأعمال التي تتمتع بها الإمارة، لافتاً إلى حرص الغرف على توفير كل الإمكانات التي تساعد الشركات والمؤسسات العالمية على تحقيق أهدافها من التوسع في سوق دبي.

وجرى توقيع المذكرة ضمن مبادرة منصة صفقات الأعمال «The Deals Hub»، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه الغرف، وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزامها بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين، بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

ويجمع منتدى دبي للأعمال، الذي عُقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.