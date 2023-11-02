شكرا لقرائتكم خبر عن «القطرية» تعود إلى رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

160 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”استقبل مطار رأس الخيمة الدولي في الأول من نوفمبر رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية. وشكّل هبوط طائرة الإيرباص A330 القادمة من الدوحة بعد الساعة العاشرة مساءً إيذاناً باستئناف رحلات تربط إمارة رأس الخيمة بشبكة وجهات تابعة لواحدة من أكبر شركات الطيران في العالم.وتمثل هذه الشراكة مع الخطوط الجوية القطرية ركيزة رئيسية ضمن مساعي هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتعزيز ربط الإمارة بالعالم من خلال توفير خيارات السفر الدولي إلى مطار رأس الخيمة الدولي. ولا شك أن الرحلات اليومية ستتيح للمسافرين التواقين لاستكشاف الإمارة مزيداً من الخيارات والمرونة في الحجوزات، بالاستفادة من شبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 160 وجهة تغطي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.وبهذه المناسبة قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يسرنا أن نشهد اليوم معاودة تسيير رحلات طيران تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى أرض الإمارة، إذ تأتي هذه الخطوة في أعقاب الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية ومطار رأس الخيمة الدولي التي تم الإعلان عنها في قمة العرب للطيران في مارس من هذا العام. كما إن شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية ومطار رأس الخيمة الدولي خطوة مهمة لدفع مسيرة النمو المتواصلة لرأس الخيمة باعتبارها وجهة سياحية مستقبلية. ولا شك أن الشراكة مع إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً ستعزز القدرات التنافسية الشاملة للمنظومة السياحية في رأس الخيمة، وتلبي الطلب المتنامي على السفر إلى الإمارة. ونتطلع إلى العمل سوية لدفع النمو المستدام للقطاع، بما يحقق طموحنا باستقطاب نحو 3 ملايين زائر سنوياً إلى رأس الخيمة بحلول عام 2030، وزيادة معدل إسهام القطاع السياحي في ناتجها المحلي الإجمالي».من جانبه، قال مروان قليلات، نائب أول الرئيس للأقاليم الشرقية في الخطوط الجوية القطرية: «يوفر استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى رأس الخيمة مزيداً من خيارات السفر للمسافرين من دولة الإمارات وخارجها. وتستمر شركتنا الحائزة على جوائز في تقديم خدمات لا مثيل لها للركاب، بدءاً من خيارات الترفيه الواسعة على متن الطائرة وصولاً إلى المأكولات عالمية المستوى. وسيحظى المسافرون من وإلى رأس الخيمة بفرصة الاستفادة من العروض عالية الجودة للخطوط الجوية القطرية مع إمكانية السفر إلى أكثر من 160 وجهة عبر مركز عملياتنا في مطار حمد الدولي».يشار إلى أن رأس الخيمة حلت ضمن قائمة أفضل الأماكن في العالم لعام 2022 وفقاً للتصنيف الصادر عن مجلة «تايم» الأمريكية وضمن قائمة أفضل الوجهات التي ينبغي زيارتها في عام 2023 تبعاً لموقع «سي إن إن ترافيل». ويعود ذلك بالمقام الأول لتضاريسها الفريدة وتنوعها الجغرافي. وعلاوة على ذلك، توفر الإمارة لزوارها كمّاً هائلاً من التجارب الأصيلة والمتنوعة والملهمة التي تنسجم مع تطلعات المسافرين عل اختلافها، بداية من المغامرات المشوقة في أحضان الطبيعة وصولاً إلى الوجهات العائلية ومرافق الاستجمام والإقامة الفاخرة.