شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي و«إتش إس بي سي» يطوران أصولاً رقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود عن تعاون مشترك، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، ما يساعد على طرح مجموعة أكثر تنوعًا من منتجات سوق رأس المال في الشرق الأوسط.

وتستند هذه المبادرة إلى المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية، التي يتمتع بها السوق، كونه أسرع الأسواق المالية نموًا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى وخدمات التداول في أسواق رأس المال ومزايا تقنية التعاملات الرقمية «بلوك تشين»

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق: «نتعاون مع البنك لتطوير منتج رقمي ذي عائد ثابت، وانطلاقًا من ثقتنا بازدياد أهمية الأصول الرقمية في المستقبل، يحرص السوق أن يكون له دورٌ بارزٌ في هذا المجال المبتكر. ويؤكد هذا المشروع التزام السوق بالمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي ويعزز جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من مستثمرينا. وسنعمل معاً لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية مثل السندات الرقمية، من خلال منصة «إتش إس بي سي أوريون» للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في السوق أبوظبي للأوراق المالية».

كما قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، للبنك في الامارات: «نعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع، من خلال اعتماد تقنيات جديدة، مثل «بلوك تشين»، لدعم إصدار الأصول الرقمية وحفظها وإتاحتها للتداول. ستساعد هذه التقنية على تعزيز الكفاءة وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين».