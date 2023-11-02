شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عارضاً بمعرض المغامرات والتخييم في «إكسبو الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية