شكرا لقرائتكم خبر عن 35 عارضاً بمعرض المغامرات والتخييم في «إكسبو الذيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
شهد مركز إكسبو الذيد، الخميس، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.
وافتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز.
وتجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة من منتجات ومعروضات جديدة، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات البرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد البري والبحري.
ويحظى المعرض، بمشاركات متنوعة بما فيها الشركات المتخصصة في مقطورات السفر والمنازل المتنقلة وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، وشركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية.
شهد مركز إكسبو الذيد، الخميس، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.
وافتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز.
وتجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة من منتجات ومعروضات جديدة، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات البرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد البري والبحري.
- دعم القطاع السياحي
- مكانة مهمة
- إقبال كبير
ويحظى المعرض، بمشاركات متنوعة بما فيها الشركات المتخصصة في مقطورات السفر والمنازل المتنقلة وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، وشركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية.