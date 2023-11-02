الاقتصاد

35 عارضاً بمعرض المغامرات والتخييم في «إكسبو الذيد»

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
شهد مركز إكسبو الذيد، الخميس، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.
وافتتح المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز.
وتجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث اطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة من منتجات ومعروضات جديدة، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات البرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد البري والبحري.
  • دعم القطاع السياحي
وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيم المعارض والفعاليات المتخصصة في المنطقتين الوسطى والشرقية لإمارة الشارقة، وذلك بهدف تنمية دور قطاع المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المنطقتان، ولا سيما في ظل أهمية معرض «المغامرات والتخييم»، ودوره في دعم القطاع السياحي أحد أهم الموارد الاقتصادية في الإمارة، من خلال تسليط الضوء على المناطق السياحية الملائمة للتخييم ورحلات السفاري، وجذب زوار جدد إلى المنطقة الوسطى التي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية المتميزة.
  • مكانة مهمة
من جانبه أشار سيف محمد المدفع إلى أن معرض «المغامرات والتخييم» نجح في حجز مكانة مهمة له بين قائمة المعارض التي يشهدها مركز إكسبو الذيد، وأصبح واحداً من أبرز الأحداث المتخصصة بالتخييم والرحلات على مستوى الدولة والمنطقة، ولا سيما في ظل الحرص على توفير جميع مستلزمات نجاح المعرض، من خلال استقطاب أهم وأشهر الشركات المتخصصة في مجال التخييم والرحلات، بهدف تقديم تجربة تسوق متنوعة للزوار، تتيح لهم التعرف إلى السلع الجديدة، والاطلاع على أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها لتلبي كافة احتياجاتهم منها، ولا سيما أن إقامة فعاليات المعرض تزامنت مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم.
  • إقبال كبير
وشهدت أجنحة ومنصات المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار، الذين توافدوا للاطلاع على العرض المتنوع لمجموعة من معدات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات رحلات السفاري ولوازم الصيد والرماية ومعدات الغوص وسط أسعار مغرية وتخفيضات جاذبة استهوت محبي المغامرات والرحلات البرية والبحرية، فيما حظيت منصات الجهات المتخصصة في مجال صناعة الدراجات النارية والرباعية الدفع، بإعجاب الزوار ولا سيما الشباب، بما تضمنته من عروض مباشرة للمركبات ودراجات الدفع الرباعي، بهدف التعرف إلى جودة ونوعية هذه المركبات.
ويحظى المعرض، بمشاركات متنوعة بما فيها الشركات المتخصصة في مقطورات السفر والمنازل المتنقلة وأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع، وشركات مستلزمات الرياضات البرية والبحرية، ومعدات الصيد والرماية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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