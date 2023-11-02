شكرا لقرائتكم خبر عن 25.7 مليار درهم مبايعات العقارات الجاهزة في دبي خلال أكتوبر بنمو 81% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر» عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المتنامي في أكتوبر 2023، حيث سجل عدد المبايعات العقارية 7128 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 29.7 مليار درهم، وبزيادة في القيمة قدرها 17.46% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات أكتوبر أن 60% من المهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 40% بالبحث عن الفلل والتاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 82% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل أو التاون هاوس باهتمام 18% منهم. وفضّل نحو 67.5% من الباحثين عن شقق الوحدات المفروشة، في حين فضل 30.9% خيارات غير مفروشة. أما المستأجرون الباحثون عن الفلل والتاون هاوس فقد فضل 51% منهم الوحدات غير المفروشة، وذهب 48% منهم في اتجاه الوحدات المفروشة.
كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و24% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والتاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلةً 43%، بينما اهتم 35% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.
ووفقاً للبيانات الخاصة ببروبرتي فايندر، فقد ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق في أكتوبر 2023: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة جميرا. بينما حظيت دبي هيلز استيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.
كذلك واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5,602 معاملة، مقارنة بـ4,095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة
25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد تمثل في تسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: «شهد قطاع العقارات الجاهزة في أكتوبر 2023 انتعاشاً كبيراً، مسجلاً مستويات جديدة في تفضيلات الباحثين عن العقارات».
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن «بروبرتي فايندر» عن الاتجاهات الرئيسية التي هيمنت على سوق دبي العقاري المتنامي في أكتوبر 2023، حيث سجل عدد المبايعات العقارية 7128 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 29.7 مليار درهم، وبزيادة في القيمة قدرها 17.46% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وأظهرت بيانات أكتوبر أن 60% من المهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 40% بالبحث عن الفلل والتاون هاوس. وفي قطاع الإيجار، بحث 82% من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل أو التاون هاوس باهتمام 18% منهم. وفضّل نحو 67.5% من الباحثين عن شقق الوحدات المفروشة، في حين فضل 30.9% خيارات غير مفروشة. أما المستأجرون الباحثون عن الفلل والتاون هاوس فقد فضل 51% منهم الوحدات غير المفروشة، وذهب 48% منهم في اتجاه الوحدات المفروشة.
كذلك أفادت بيانات الشهر الماضي أن نحو 36% من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و30% عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و24% عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والتاون هاوس المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلةً 43%، بينما اهتم 35% باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.
ووفقاً للبيانات الخاصة ببروبرتي فايندر، فقد ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق في أكتوبر 2023: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، أبراج بحيرة جميرا. بينما حظيت دبي هيلز استيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس.
- المناطق الاكثر بحثاً
كذلك واصل قطاع العقارات الجاهزة دفع عجلة نمو سوق العقارات في دبي وتعزيز أدائه في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم مبايعات العقارات الجاهزة 36.8% على أساس سنوي، مسجلاً 5,602 معاملة، مقارنة بـ4,095 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي، ما انعكس على قيمة العقارات الجاهزة التي ارتفعت 81%، مسجلة
25.7 مليار درهم، متجاوزة بشكل واضح مبلغ الـ14.2 مليار درهم الذي سُجل في أكتوبر 2022، في تطور جديد تمثل في تسجيل شهر أكتوبر أعلى قيمة للمعاملات للوحدات الجاهزة على الإطلاق في هذا القطاع منذ عقد من الزمن.
- 10 مناطق
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: «شهد قطاع العقارات الجاهزة في أكتوبر 2023 انتعاشاً كبيراً، مسجلاً مستويات جديدة في تفضيلات الباحثين عن العقارات».