شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، الخميس، تسجيل 374 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 757.66 مليون درهم، و322 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 94.09 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2، تلتها مبايعة بقيمة 46.02 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، فمبايعة بقيمة 40.2 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 321.25 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18.93 مليون درهم، وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 90.42 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 112.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 106.75 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 103.25 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 78.23 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 49.54 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 20.48 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 604.42 مليون درهم، و132 رهن فلل وشقق بقيمة 691.37 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 383.76 مليون درهم، وأخرى في منطقة البدع بقيمة 182.07 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 53.31 مليون درهم، كان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 18.37 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 6.75 مليون درهم.