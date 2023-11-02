شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «متطورة» 76.2% إلى 38.9 مليون ريال بالربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة) بنسبة 76.2% في الربع الثالث من 2023، لتسجل 38.94 مليون ريال، مقارنة بـ 22.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، وزيادة الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.

انخفاض أرباح شركات زميلة

قالت الشركة إن ذلك جاء على الرغم من: انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع الخسائر غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع الزكاة التقديرية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وأضافت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى: ارتفاع الخسائر غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وانخفاض الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع تكاليف التمويل.

وأوضحت أن ذلك جاء على الرغم من: ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، وارتفاع الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.

وجاء ذلك على الرغم من: انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع الزكاة التقديرية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.