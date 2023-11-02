شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «صدر» إلى 715 ألف ريال في الربع الثالث من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة صدر للخدمات اللوجستية صافي خسارة في الربع الثالث من 2023، تقدر بنحو 715 ألف ريال، لتتراجع بنسبة 72.7% عن خسارة 2.620 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانخفاض في الخسارة يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات للربع الحالي بنسبة 45% وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع وزيادة الإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات وانخفاض مخصص الزكاة.

انخفاض المبيعات

أضافت أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 38% نتيجة انخفاض مبيعات قطاع الأخشاب وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية وارتفاع تكاليف التمويل.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع السابق إلى زيادة المبيعات بنسبة 22% نتيجة ارتفاع مبيعات قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الحديد والقطاعات الأخرى و انخفاض المصاريف العمومية و الإدارية.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 13% وانخفاض الإيردات الأخرى وأرباح الاستثمارات وارتفاع تكاليف التمويل.

وحققت الشركة صافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة (بصافي خسارة) خلال الفترة المماثلة من العام السابق نتيجية زيادة المبيعات بجميع قطاعات الشركة بنسبة إجمالية 13% و زيادة والإيرادات الأخرى وإيرادات الاستثمارات وانخفاض تكاليف التمويل ومخصص الزكاة وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات والمصروفات البيعية والإدارية.