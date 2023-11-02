شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «باتك»48.2% إلى 6.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية الأولية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن تسجيل صافي خسارة بنحو 6.623 مليون ريال في الربع الثالث من 2023، بانخفاض 48.2%، مقارنة بخسائر 12.792 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب انخفاض صافى الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 69 % إذ بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي مبلغ 12.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 7.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

انخفاض تكاليف الإيرادات

تضمنت الأسباب: الانخفاض فى نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للربع الحالي 90% مقارنة بنسبة 93% خلال الربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى الانخفاض فى المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وتحقيق مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بمبلغ 2.1 مليون ريال مقارنة بتحقيق خسائر غير محققة بقيمة 305 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح خلال الربع السابق بشكل رئيسي إلى: الانخفاض في إجمالي الربح بنسبة 32 % حيث بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي مبلغ 12.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 18.4 مليون ريال خلال الربع السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للربع الحالي 90% مقارنة بنسبة 84 % خلال الربع السابق.

وشملت الأسباب: الزيادة فى مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 44 % حيث بلغت الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الحالي مبلغ 9.4 مليون ريال مقارنة بخسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 3.4 مليون ريال خلال الربع السابق، إضافة إلى الانخفاض في مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة حيث بلغت المكاسب الغير محققة خلال الربع الحالي مبلغ 2.1 مليون ريال مقارنة بمكاسب 2.7 مليون ريال خلال الربع السابق.

زيادة في إجمالي الربح

وبحسب الشركة يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 73 % حيث بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية مبلغ 46.7 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 27 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ومن ضمن الأسباب: الانخفاض فى نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للفترة الحالية 87% مقارنة بنسبة 91% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وشمول الفترة الحالية على إيرادات من بيع حصص استثمارات بمبلغ 1.8 مليون ريال.

ونوهت بأن من ضمن الأسباب: الزيادة فى مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة حيث بلغت المكاسب الغير محققة خلال الفترة الحالية مبلغ 6.1 مليون ريال مقارنة بمكاسب 1.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء ذلك على الرغم من الزيادة فى التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية بنسبة 49 % بالإضافة الى الزيادة فى مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 30% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.