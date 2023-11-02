شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «جرير» إلى 296.3 مليون ريال.. وتوزيع 300 مليون أرباحا نقدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في الربع الثالث من 2023 بنسبة 8.3%، مسجلة 296.3 مليون ريال، مقارنة بـ 273.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.8% نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وارتفاع الايرادات الأخرى، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

زيادة المبيعات

أضافت أن سبب الارتفاع في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 8.3% نتيجة زيادة مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسمي المستلزمات المدرسية والمكتبية وقسم الكمبيوتر، وارتفاع نسبي لهامش الربحية بسبب التغير الايجابي للمزيج البيعي مقارنة بالربع السابق حيث تضمن الربع الحالي وزناً أكبر لمبيعات الأقسام ذات الربحية المرتفعة نسبياً، مما كان له الأثر الأكبر في الزيادة الكبيرة في إجمالي الربح الذي ارتفع بنسبة 60.4%، وارتفاع الايرادات الأخرى، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض الاقتراض.

وأوضحت أن سبب الانخفاض في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (9 أشهر)، جاء على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن اجمالي الربح شهد فقط زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وأفادت بأن برغم هذه الزيادة في إجمالي الربح إلا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل، والتي ترجع بصورة رئيسية إلى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الحالي.

توزيع 300 مليون ريال أرباحا نقدية

تعلن شركة جرير للتسويق عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2023م 300 مليون ريال,

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم، فيما بلغت حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، بينما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية سيكون في 6 نوفمبر الحالي، فيما سيكون تاريخ التوزيع في 15 من الشهر الحالي.