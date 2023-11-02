شكرا لقرائتكم خبر عن «علي بابا» تخترق سوق الذكاء الاصطناعي وتتحدى «أمازون» و«مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة «علي بابا» أحدث نسخة من نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي في وقت تتطلع فيه شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إلى التنافس مع منافسيها التكنولوجيين الأمريكيين مثل "أمازون" و"مايكروسوفت"، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية.

طموحات «علي بابا»

أصدرت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا أحدث نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) في محاولة في اقتطاع مكان صيني ينافس عمالقة الولايات المتحدة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"جوجل".

كشف المؤسس المشارك للشركة جو تساي عن ما يسمى بنموذج الذكاء الاصطناعي " تونجي تشيانوين 2.0" Tongyi Qianwen 2.0، وهو أحدث نموذج لغوي كبير لتدريب روبوتات الدردشة والذي يعمل باللغتين الإنجليزية والصينية.

منصة خدمة «جين إيه آي»

أعلنت الشركة عن منصة خدمة "جين إيه آي" GenAI الخاصة بها، والتي تتيح للشركات بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها باستخدام بياناتها الخاصة وسيؤدي هذا إلى منع الأطراف الثالثة من الوصول إلى البيانات.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن تساي قوله: "نهدف إلى أن نكون الشركة السحابية الأكثر انفتاحًا في عصر الذكاء الاصطناعي".

وذكر: "نأمل أنه من خلال هذه المنصة السحابية، أن يصبح تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي أسهل وبأسعار معقولة للجميع، مضيفًا أنه يريد تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة إنتاجية ضخمة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

سيطرة على السوق المحلي

تخدم علي بابا الآن 80 % من شركات التكنولوجيا الصينية ونصف شركات نماذج لغة الذكاء الاصطناعي في البلاد، إلا أنها تواجه منافسة شديدة في الخارج. وتتصدر كل من أوبن إيه آي ومايكروسوفت وبيدروك وأمازون الأسواق الدولية والتي أعلنت عن أرباح قوية ترجع إلى حد كبير إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها السحابية.

وقالت علي بابا إن Tongyi Qianwen 2.0 ”يُظهر قدرات رائعة في فهم التعليمات المعقدة وكتابة النصوص والاستدلال والحفظ والابتعاد على التشتت الذي يتمثل في تقديم منتجات الذكاء الأخرى معلومات غير صحيحة"، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

مجالات مساعدة الذكاء الاصطناعي

وصممت علي بابا نماذج الذكاء الاصطناعي في صناعات واستخدامات محددة مثل الاستشارات القانونية والتمويل. وتقول الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة هانجتشو أنها آمنة من مخاوف الشركات بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي العامة مثل شات جي بي تي ChatGPT وإمكانية الوصول إلى البيانات من قبل أطراف ثالثة.

سعر سهم «علي بابا»

في ربعها الأخير حققت الشركة نتائج قوية مع نمو الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي، وفق ما ذكرت منصة سيكينج ألفا.

ونما مجال الحوسبة السحابية بنسبة 5٪ فقط على أساس سنوي في عام 2022 و19٪ في عام 2021.

وأنهت الشركة الربع بصافي نقد قدره 57.8 مليار دولار أمريكي وهذا وحده يشكل حوالي 25٪ من القيمة السوقية الحالية ويشكل صافي النقد بالإضافة إلى استثمارات الأسهم حوالي 57٪ من القيمة السوقية الحالية.

سياسات مختلفة في ضوء الحرب

وترويجيًا من الشركة لأن تكون منصة مختلفة قامت علي بابا وشركة التكنولوجيا الصينية الأخرى بايدو بإزالة اسم إسرائيل من خرائطهما الرقمية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خرائط بايدو باللغة الصينية على الإنترنت ترسم الحدود المعترف بها دوليا للأراضي المحتلة ولكنها لا تحدد الدولة بالاسم بوضوح.

وقال التقرير إن الشيء نفسه لوحظ أيضًا في الخرائط الإلكترونية لشركة علي بابا.

وصوتت الصين لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وأدان القرار جميع أعمال العنف ضد المدنيين وشدد على ضرورة حل الدولتين.